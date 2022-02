Polícia encontra cão morto após donos viajarem, segundo vizinhos

A DECAT (Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais em Defesa dos Animais e do Meio Ambiente) encontrou na tarde desta segunda-feira (31), um cão morto e outro desnutrido abandonados em uma residência na rua Barreiras, região das Moreninhas, extremo sul de Campo Grande.

Segundo o delegado Maércio Barboza, a polícia recebeu uma denúncia e constatou o ambiente com apenas baldes de água suja e outro de ração. De acordo com os vizinhos, o endereço é alugado por um casal que teria viajado para a praia. Agora, o destino do cão vivo foi será o CCZ (Centro De Controle De Zoonoses), enquanto o cão que morreu será cremado e enterrado.

As autoridades colheram mais testemunhos para a identificação dos responsáveis pelo crime de maus tratos, cujo tem penalidade de 3 a 5 anos de reclusão de liberdade, com agravante de um terço caso a ilegalidade resulte em morte de algum animal.

(Com Itamar Buzzatta)