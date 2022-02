Júri de serial killer acusado de matar sete pessoas será realizado amanhã na Capital

Primeiro tribunal do júri de 2022 será realizado nesta terça-feira (1), em Campo Grande, com o julgamento do pedreiro Cleber de Souza Carvalho, de 45 anos, assassino confesso de sete pessoas.

Conhecido como pedreiro da morte, Cleber está preso desde o dia 15 de maio de 2020, e vai a júri popular pela morte de Roberto Geraldo Clariano, que teve o corpo encontrado durante escavações no bairro Recanto dos Pássaros.

Em novembro de 2021 o pedreiro seria julgado pela morte de Timóteo Pontes Roman, de 62 anos, o idoso foi morto a golpes de picareta e teve o corpo jogado no poço do quintal de sua própria casa, na Vila Planalto. Contudo o julgamento foi adiado para 2022 a pedido da promotoria. Cleber ainda é acusado de outros cinco homicídios e para cada morte responde a um processo.