Eletricista industrial é assassinado a tiros em conveniência de Angélica

Em Angélica, cidade localizada a 272 km de Campo Grande, um crime ocorrido na noite de terça-feira (5) deixou a população estarrecida. Luan Augusto da Silva, de 31 anos, era eletricista industrial, assassinado com aproximadamente cinco tiros por uma dupla em uma motocicleta, enquanto estava em uma conveniência na região central da cidade.

Testemunhas e imagens das câmeras de segurança do estabelecimento revelam que Luan, que era natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, estava sentado em uma mesa quando foi surpreendido pela dupla.

De acordo com o site Ivi Notícias, a motocicleta parou e, rapidamente, o homem que ocupava a garupa desceu e efetuou os disparos. Em seguida, fugiu do local junto ao comparsa.

O socorro foi imediatamente acionado, mas Luan não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O eletricista trabalhava em uma empresa terceirizada, deixa familiares e amigos consternados com a violência.

A Polícia Civil de Angélica está investigando o caso e busca identificar os responsáveis pelo homicídio. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

Com informações do site Ivi Notícias.

