Policia desmantela boca de fumo

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, prendeu em flagrante um homem de 19 anos pela prática de tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (07).

A “boca de fumo” que fica localizada no bairro são Jorge do município, já era investigada pelos policiais civis por suspeita de ser um ponto de distribuição de crack e cocaína, com grande movimentação de usuários.

Na terça-feira (6), foi realizada busca e apreensão na residência, oportunidade em que os policiais flagraram um usuário adquirindo drogas no local. Ainda foram localizadas 176g de maconha fracionada em porções e mais meio tablete no interior da residência.

O proprietário da residência foi preso em flagrante e recolhido em uma das celas da cadeia pública, onde permanece à disposição da justiça.

