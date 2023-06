Pacote de reduções: concessionárias aproveitam para incluir outros modelos

Carros com valores acima de R$ 120 mil também estão tendo descontos

As concessionárias de Campo Grande aproveitaram a “onda” de descontos liberados pelo governo federal para carros populares de até R$ 120 mil, e também deram condições melhores para veículos da linha premium, para não ficar de fora das opções para os clientes.

Na Renault, por exemplo, o modelo Oroch motor turbo, saiu de R$ 148.990 para R$ 134.990, desconto de 9,40%. Outro carro que também entrou no combo é o Duster, de R$ 148.990 por R$ 137.990.

Outros veículos que também pegaram “carona” foi a Fiat com a Nova Strada Volcano (cabine dupla) de R$ 124.280 por R$ 119.990. A Jeep está vendendo o Renegade Sport Turbo de R$ 134.990 por R$ 115.990.

Já na linha dos carros mais em conta estão: Mobi Like Fiat com valor antigo de R$ 68.990 e com desconto baixou para R$ 58.990. Outro é da Renault, o carro modelo Kwid, de R$ 68.990 por R$ 58.990. O modelo Peugeot 208 Like, de R$ 69.990 com o desconto aplicado fica por R$ 62.990.

A medida provisória que lança faixas de descontos para veículos populares deu uma injetada no ânimo para as concessionárias, conforme relatou o gerente de Marketing da Autobel, Weslei Araújo. “Estamos acompanhando o mercado e os planos do governo, somos exemplo em relação à implantar as normas e medidas ditadas pelo governo. Toda medida e desconto anima o consumidor de alguma forma, isso, consequentemente, anima a nós, também”, enfatizou.

Para o vendedor Thiago Roberto, da Hyndai, a medida tem despertado a curiosidade de clientes que estão indo mais nas lojas, especular sobre os preços. “Com toda repercussão após o anúncio do governo sobre os descontos em carros populares, aumentou o número de clientes que tem vindo até a loja especular sobre os valores. Com isso, acabam conhecendo outros veículos que não fazem parte desse pacote, mas que estão com valores promocionais”, destacou.

Medida

Na última terça-feira (6), o governo federal publicou a MP (medida provisória) que cria faixas de descontos para carros populares, que dependem do preço, da eficiência energética e da densidade industrial.

A medida foi anunciada um dia antes, na segunda-feira (5), pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os ônibus e caminhões também terão descontos, que vão de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil, e são associados à entrega de veículos da mesma categoria, usados e em condições de rodagem.

Para isso, é exigido que a documentação do veículo entregue esteja regularizada, com licenciamento de 2022 e emplacamento.

O programa tem validade de 4 meses. Durante esse período, o desconto será registrado na nota fiscal e não incidirá no cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre o automóvel.

Descontos dependem de pontuação; entenda

Os descontos, que variam de R$ 2 mil (1,6%) a R$ 8 mil (11,6%), serão definidos conforme a pontuação alcançada em cada categoria. Por exemplo: pontuação maior ou igual a 90, a redução chega a R$ 8 mil; maior ou igual a 85 e inferior a 90, ganha desconto de R$ 7 mil; maior ou igual a 77 e inferior a 81 pontos, R$ 6 mil; a pontuação maior ou igual a 73 e inferior a 77, R$ 5 mil; maior ou igual a 69 pontos e inferior a 73, R$ 4 mil de desconto; maior ou igual a 85 e inferior a 69 pontos, R$ 3 mil; e inferior a 69, R$ 2 mil em descontos.

Na fonte de energia, o carro que usar etanol soma 25 pontos; eletricidade/híbrido, também 25 pontos; e flex soma 20 pontos.

Em relação ao consumo energético, se for menor ou igual a 1,40 MJ/KM, soma 25 pontos; entre 1,41 e 1,50 MJ/KM, 20 pontos; entre 1,51 e 1,60 MJ/KM, 18 pontos; entre 1,61 e 2 MJ/ KM, serão acrescentados 15 pontos. Em relação ao preço oferecido ao público, se for menor ou igual a R$ 70 mil, 25 pontos; de R$ 70 mil a R$ 80 mil, 20 pontos; de R$ 80 mil a R$ 90 mil, 18 pontos; de R$ 90 mil a R$ 120 mil, a pontuação chega a 15.

A densidade produtiva, maior ou igual a 75%, conquista 25 pontos; maior ou igual a 65% e abaixo de 75%, soma 20 pontos; e maior ou igual a 60% e abaixo de 65%, 15 pontos.

