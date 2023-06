Capital terá três unidades de saúde e ação itinerante de vacinação durante feriado

No feriado desta quinta-feira (8) e o da próxima terça-feira (13), além dos pontos facultativos de amanhã (9) e de segunda-feira (12), três unidades de saúde farão ação itinerante para vacinação contra gripe e Covid-19. O objetivo é facilitar o acesso da população e, consequentemente, ampliar a cobertura vacinal do município.

Hoje e amanhã os atendimentos serão realizados exclusivamente UBS (Unidade Básica de Saúde) 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF (Unidade de Saúde da Família) Moreninha, de 07h às 17h.

No dia 10, sábado, além das três unidades, haverá ação itinerante na escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto, localizada na Rua Paranapebas, 179, Jardim Colúmbia. O horário de atendimento é de 8h às 14h. No domingo, dia 11, não haverá vacinação.

Na segunda-feira, dia 12, haverá expediente normal em todas as unidades de saúde. Na terça-feira (13), feriado de Santo Antônio, a UBS (Unidade Básica de Saúde) 26 de Agosto, UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Neta e USF (Unidade de Saúde da Família) Moreninha estarão abertas de 07h às 17h. Nas unidades estarão sendo disponibilizadas todas as vacinas do calendário.

Conforme informações do Serviço de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o município dispõe ainda de aproximadamente 45 mil doses da vacina contra a gripe em estoque. Desta forma, a aplicação seguirá sendo realizada até que haja doses disponíveis.

A vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza, que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis;

Evite tocar a boca e o nariz;

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas;

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas;

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Vacinação Covid-19

A Sesau ampliou a aplicação da dose bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

A bivalente está disponível também para pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas que iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.