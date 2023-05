Polícia descobre imóveis onde criminosos desbloqueavam caminhões roubados no Brasil

Três pessoas foram presas na tarde de ontem (22), pela Polícia Nacional em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, acusados de desbloquear caminhões roubados do Brasil. Com eles, os policiais encontraram armas de fogo e porções de drogas.

Segundo a polícia paraguaia, a ação ocorreu em duas residências no bairro Jardim Aurora, que segundo a investigação do país vizinho, os locais eram usados para desbloquear GPS de caminhões roubados no Brasil.

Conforme apurado pelo site Porã News, os presos não tiveram suas identidades divulgadas. Segundo a polícia local, as investigações continuam para identificar possíveis conexões criminosas e localização de mais suspeitos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.