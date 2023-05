Com 59 equipes, a Copa Pantanal de Voleibol começa hoje em Campo Grande

Com 59 equipes, a XII Copa Pantanal de Voleibol começa na tarde de hoje (23), no Ginásio de Esportes do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), em Campo Grande. Segundo a organização do campeonato, os jogos serão de fase classificatória das categorias Sub 15, Sub 17, adulto nos naipes feminino e masculino e Master 40 anos.

A competição conta com setecentos e noventa e seis pessoas, entre atletas e técnicos. Serão realizados 121 jogos, distribuídos nas fases classificatórias, quartas de finais, semifinais e finais.

Os três primeiros colocados das categorias de base estarão classificados para a fase estadual da copa, que irá acontecer no mês de julho em Campo Grande. As disputas das categorias adulto e master serve como preparatória para os Jogos Abertos de Campo Grande que acontece no mês de agosto.

