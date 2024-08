Polícia deflagra operação em Dourados com reforço aéreo contra tráfico, furtos e receptação

Na manhã desta quinta-feira (15), foi deflagrada em Dourados, a 251 km de Campo Grande, a Operação Guardião”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, furtos e receptação. A ação, coordenada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, contou com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Dourados e do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deu suporte aéreo às equipes em solo.

Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes pontos da cidade. As operações ocorreram em pelo menos dez bairros, incluindo Jardim Água Boa, Jardim Alvorada, Vila Santa Catarina, Altos do Alvorada, Centro, Vila Rosa, Residencial Harrison de Figueiredo e na Aldeia Jaguapiru.

Conforme informações preliminares, durante a ação, os policiais vasculharam residências e estabelecimentos comerciais em busca de materiais ilícitos. Um dos principais alvos foi uma mercearia e conveniência localizada no Centro da cidade. No local, foram apreendidos uma grande quantidade de fios de cobre, caixas fechadas de cigarros contrabandeados do Paraguai e caixas de bebidas, indicando a prática de receptação de produtos furtados.

Embora a Polícia Civil ainda não tenha divulgado um balanço oficial da operação, pelo menos cinco homens foram detidos e levados algemados para a sede do SIG, localizada na Rua João Cândido Câmara. A ação intensifica o combate aos crimes que afetam a segurança da população douradense e visa desarticular quadrilhas que atuam na região.

A operação, que mobilizou dezenas de agentes e contou com o apoio logístico e tecnológico da PRF. Novas informações sobre os resultados da operação e os materiais apreendidos devem ser divulgadas pela Polícia Civil nas próximas horas.

