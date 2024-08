Flamengo reencontra Bolívar esta noite pelas oitavas da Libertadores

As oitavas de final da Libertadores começam nesta quinta-feira (15) para o Flamengo, com o primeiro confronto das oitavas de final contra o Bolívar (Bolívia), no Estádio do Maracanã. Os Rubro-Negros cariocas, tricampeões da América, credenciaram-se ao mata-mata após terminar o Grupo E na segunda posição, com 10 pontos, atrás justamente do Bolívar, que somou 13 pontos. O duelo tem início marcado às 21h30 (horário de Brasília).

O técnico Tite não poderá contar com o lateral Matías Viña (lesão no joelho direito) e os atacantes Éverton Cebolinha (contusão no tornozelo esquerdo, está fora do restante da temporada) e Bruno Henrique, suspenso. Para o lugar do uruguaio, o substituto natural é Ayrton Lucas. Na frente, Luiz Araújo é favorito para sair jogando em uma das pontas.

Compatriota de Viña, o também lateral Guillermo Varela treinou com o restante do elenco e pode retornar à equipe após tratar uma lesão no quadril. Ele desfalcou o Flamengo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (11), no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro – Wesley foi titular na ocasião.

O Rubro-Negro efetuou cinco trocas na lista da Libertadores. Os zagueiros Santiago Ocampos e Diegão, o meia Daniel Cabral e os atacantes Werton, Pedro Estevam e Weliton, que já deixaram o clube, deram lugar aos meias Fabiano, Guilherme e João Alves e os atacantes Adriel e Carlinhos. Os quatro primeiros são formados na base, enquanto o último, embora contratado na janela anterior de transferências, não havia sido inscrito devido ao prazo – Carlinhos chegou depois do Campeonato Carioca, onde defendeu o Nova Iguaçu.

Na fase de grupos, Flamengo e Bolívar se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. No primeiro encontrono dia 24 de abril, em La Paz, os bolivianos venceram por 2 a 1, com gols dos atacantes brasileiros Bruno Sávio e Chico da Costa – Viña descontou. O troco veio no dia 15 de maio, com um triunfo rubro-negro por 4 a 0 no Maracanã, em que Pedro, Cebolinha, Ayrton Lucas e o meia Gerson balançaram as redes.

O elenco do Bolívar sofreu mudanças desde então. Quatro jogadores deixaram o clube após a primeira fase. Além de Chico da Costa, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols (cinco na Libertadores), negociado com o Cerro Porteño, do Paraguai, saíram o goleiro Andres Desábato, o lateral Erwin Saavedra (ex-Goiás) e o zagueiro Andersson Ordoñez.

Por outro lado, chegaram cinco reforços, sendo dois brasileiros: o zagueiro Anderson (ex-Bahia, defendia o Vizela, de Portugal) e o atacante Fábio Gomes (ex-Vasco, estava no Sydney, da Austrália). Vieram, também, os meias Álex Granell (ex-Lommel, da Bélgica) e Carlos Melgar (ex-Guabirá, da Bolívia) e o atacante Alfio Oviedo (ex-Cerro Porteño).

O time lidera o Campeonato Boliviano com 23 pontos, dois a frente do The Strongest, que também segue vivo na Libertadores. Inclusive, pode ser o adversário do ganhador do confronto entre Flamengo e Bolívar, caso se classifique diante do Peñarol, do Uruguai.

O Bolívar será o mandante do jogo de volta, na próxima quinta (22), novamente às 21h30, no Estádio Hernando Siles, na capital em La Paz, situada 3,64 mil metros de altitude.

Com informações da Agência Brasil

