Polícia de SP apreende quase 8 toneladas de maconha que saiu de MS

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem (18), com quase 8 toneladas de maconha, sendo transportados escondidos em meio aos grãos de milho, na cidade de Teodoro Sampaio (SP), município localizado no pontal do Paranapanema. De acordo com os policiais, o carregamento saiu de Maracaju (MS), com destino a São Paulo (SP). O flagrante aconteceu após uma operação conjunta que contou com ajuda da Polícia Federal (PF) e a Militar Rodoviária (PMR).

De acordo com a TV Fronteira (afiliada do G1 na região de Presidente Prudente) os tabletes de maconha eram transportados em meio a carga de grãos de milho na carroceria de um caminhão. O flagrante aconteceu na rodovia Arlindo Béttio (SP-613).

Ao vistoriar a carga de milho, os policiais encontraram os 7,8 toneladas de maconha escondidos em meio aos grãos. Interrogado, o motorista disse que pegou os entorpecentes em Maracaju (MS) e estava a caminho da Capital paulista.

O condutor foi encaminhado a delegacia do município, onde foi autuado por tráfico de drogas.