Policia de Coxim prende foragido suspeito de estupro de vulnerável

Homem foragido da justiça com mandado de prisão aberto em Primavera do Leste no Mato Grosso foi preso na região de Coxim por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade após denúncia de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil recebeu a denúncia de que uma mulher estaria reiteradamente sendo vítima de estupro por um ex-padrasto, sob ameaças de morte, dela e dos filhos. Com isso, foram realizadas diligências, identificada a vítima e o autor e representada por sua prisão preventiva.

Desde então, diversas diligências foram realizadas para localizá-lo, porém sem êxito. Na data de 14.08, o autor foi localizado em área rural de Coxim, na região de Nova Campina, sendo preso pelos dois mandados em aberto.

