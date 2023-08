Governo libera R$ 48 milhões em emendas para 2023; 70% é para saúde

O governador Eduardo Riedel autorizou nesta quarta-feira (16), a liberação de repasses de R$ 48 milhões em emendas parlamentares para o exercício de 2023. A autorização foi assinada no saguão da Assembleia Legislativa.

Quase 70% do valor das emendas (R$ 32 milhões) é destinado para a área de saúde, sendo que quase R$ 22 milhões serão transferidos amanhã (17) do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais, para as ações municipais, e o restante assim que a documentação for entregue.

Na sequência, as outras áreas com maior destinação de recursos são assistência social (R$ 8,7 milhões) e educação (R$ 5,5 milhões), mas há emendas também para áreas como desenvolvimento, cultura e esporte.

O presidente da Federação das Apaes de Mato Grosso do Sul, Ottão Pereira de Almeida, afirmou que o recurso é um apoio concreto. “Ele atende demandas sociais urgentes que asseguram a sobrevivência e o desenvolvimento das instituições filantrópicas que atuam, principalmente, nos setores de educação, saúde e social”, disse.

Na avaliação do governador Eduardo Riedel, a sociedade ganha com a liberação dos recursos na parceria com a Assembleia Legislativa. “É um dia extremamente representativo não só para essa Casa, mas para o Governo do Estado e para toda a sociedade sul-mato-grossense.”

Os recursos liberados pela gestão estadual atendem centenas de indicações feitas pela Casa de Leis. “Eu tive o cuidado de olhar cada uma das 591 indicações para os municípios, para as entidades, e vejo o grau de responsabilidade que cada um dos senhores e senhoras”, afirmou o governador aos deputados e representantes das entidades filantrópicas.

Na avaliação do prefeito de Itaquiraí, Thalles Henrique Tomazelli, tesoureiro da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o recurso também é uma ajuda aos municípios. “Isso é um gás, oxigênio para trabalharmos cada vez mais forte e, talvez, as nossas instituições não teriam esse recurso importante se não fossem as emendas”. Acesse também: Vereadores de Ribas do Rio Pardo estão entre os alvos de operação da GAECO