Polícia cumpre mandado de prisão suspeito de cometer furtos em Batayporã

A Polícia Civil de Batayporã em conjunto com a Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de Nova Andradina, cumpriu na sexta-feira (10), mandado de prisão de suspeito de diversos furtos ocorridos nos últimos dias em Batayporã.

Conforme informações da polícia, investigações apontaram a ocorrência de quatro furtos, duas tentativas e dois efetivados, em diferentes locais da cidade, nos dias 24,25 e 30 de abril deste ano. Após diligências, a polícia identificou o suspeito e o indiciar pelos quatro delitos em apuração, representando, na sequência, pelas decretações de prisão preventiva, que contou com parecer favorável do Ministério Público e decretação pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil conta com o apoio da população para identificação de suspeitos de outros crimes como, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o WhatsApp de contato para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268.

