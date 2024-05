Polícia Civil soluciona caso de homem que matou amigo em desentendimento no bar

Município estava há três anos sem registrar um homicídio consumado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, prendeu preventivamente nesta quinta-feira (23), um homem de 52 anos de idade, autor da morte de Deusdedit Niedo Patriota, 49, na terça-feira (21). O crime investigado configura-se como homicídio qualificado por motivo fútil.

No dia dos fatos, o autor e a vítima estavam em um bar, localizado no centro da cidade, e, em determinado momento, tiveram um desentendimento por conta da aquisição do carro da vítima.

Segundo o autor, o que houve foi um mal entendido, pois Deusdedit teria se sentido ofendido, achando que ele tinha o chamado de arrogante, mas que ele só estava elogiando a compra do novo carro da vítima.

Durante o desentendimento, utilizando-se de uma faca, o suposto autor matou Deusdedit com um golpe no tórax. O trabalho da Polícia Civil iniciou-se logo após a ocorrência do delito.

Rapidamente, foram reunidos elementos informativos que demonstraram a necessidade da representação pela prisão preventiva ao juízo da comarca de Bataguassu, estabelecendo a prova da materialidade e indícios robustos de autoria.

“Ressalta-se que a prisão só foi possível graças à rápida atuação dos agentes da persecução penal, de modo que, na manhã seguinte, solicitei a prisão preventiva, que teve parecer favorável do Ministério Público no mesmo dia, tendo sido deferida hoje pelo Poder Judiciário e cumprida por nossas equipes”, explicou o delegado Lúcio Marinho, titular da Delegacia de Santa Rita do Pardo.

A pena máxima cominada ao crime pelo qual ele é investigado pode chegar a 30 anos de reclusão. O inquérito já se encontra em fase final e será em breve enviado ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.

