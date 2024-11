Operação da Guarda Civil e Vigilância Sanitária notificou comércios de reciclagem na Vila Nhanhá

Na última quinta-feira (07), uma operação para fiscalizar os comércios de reciclagem que funcionam de forma irregular foi realizada pela Guarda Civil Metropolitana e a Vigilância Sanitária Municipal, nos bairros Vila Nhanhá e Vila Jacy, em Campo Grande-MS.

A ação tem como objetivo mapear e monitorando locais para coibir a compra de produtos de origem ilícita, evitando o crescimento dos roubos e furtos realizados pelos usuários de drogas da região com o intuito de vender os bens furtados nos locais.

A Patrulha Ambiental da Guarda Civil lavrou autos de infração e a Vigilância Sanitária notificou os locais fiscalizados por estarem em condições insalubres, com vários focos de proliferação do mosquito da Dengue, dentre outras infrações. Participaram também, equipes do Canil da Guarda Civil e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A Polícia Civil frisa que comércios que atuam na compra e venda de recicláveis, nesta capital, devem se atentar ao disposto no Decreto Municipal nº 15.707 de 09 de outubro de 2023, que estabelece aquisição, estocagem e comércio de metais recicláveis, sob pena de incorrem no crime de receptação.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos de Furtos (DERF).