Ação conjunta apreende mais de 1,4 tonelada de maconha na fronteira

Na tarde deste domingo (17), equipes 4⁰ BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Ponta Porã, em conjunto com a Polícia Civil, apreenderam mais de 1.400 quilos de maconha.

A ocorrência foi registrada após denúncia anônima onde uma pessoa relatou que uma residência, no bairro Jardim Aeroporto, em Ponta Porã, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai, estava servindo de esconderijo para armazenamento de droga.

De posse das informações, as equipes da Força Tática, do Policiamento Ordinário de Área e uma equipe da Polícia Civil deslocaram até o local, localizando grande quantidade de maconha. No local haviam dois veículos, uma caminhonete GM/S-10 e uma motocicleta estrangeira.

