Polícia Civil prende suspeitos de desviar mais de R$ 4 milhões de empresa em Campo Grande

Em Campo Grande, a Policia Civil prendeu ontem (05), dois trabalhadores de uma empresa de engenharia, suspeitos de desviarem mais de R$ 4 milhões com funcionários fantasmas.

De acordo com informações, os furtos ocorriam a mais ou menos dois anos e cerca de 200 funcionários trabalhavam na Capital e interior do Estado.

Os dois investigados eram responsáveis pela folha de pagamento dos funcionários e falsificavam vários contracheques, colocando nome de funcionários inexistentes na folha para desviarem dinheiro para as próprias contas bancárias.

Os policiais estimaram que somente ontem (05), mais de R$ 35 mil da construtora foram furtados, e devido ao tempo que a dupla agia, a empresa está com um prejuízo de mais de R$ 4 milhões.

Os dois estavam na empresa há mais de 17 anos.

