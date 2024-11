Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza investigação de busca e apreensão domiciliar contra suspeitos de estelionato qualificado em Coxim

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul por intermédio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas, da Polícia Civil de Goiás, realizou hoje (06), uma investigação de busca e apreensão domiciliar em Coxim, contra suspeitos de estelionato qualificado avaliados em R$ 3 milhões.

De acordo com informações, as vítimas dos golpes, realizados em julho de 2023 e janeiro deste ano, residem em Águas Lindas de Goiás (GO).

Além de Coxim, a investigação também ocorreu nas cidades de Cuiabá (MT), Sinop (MT), Várzea Grande (MT), Primavera do Leste (MT) e Coxim (MS).

Os policiais conseguiram identificar todos os suspeitos que participaram dos golpes, além de identificarem também os responsáveis pelo dinheiro furtado.

Os materiais apreendidos serão encaminhados ao Poder Judiciário.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram