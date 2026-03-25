Polícia Civil prende quatro suspeitos e recupera bens de série de furtos em Batayporã

Após diligências investigativas iniciadas há mais de uma semana, a Delegacia de Polícia de Batayporã recuperou objetos subtraídos em uma série de furtos qualificados ocorridos recentemente no município.

As investigações tiveram início a partir do registro de diversos BOs de furtos, ocasião em que várias residências localizadas na área central foi alvo de arrombamento, sendo diversos bens subtraídos.

No último domingo (22), durante incursão policial realizada no âmbito das investigações, a unidade já havia recuperado 3 bicicletas, vinculadas a ocorrências anteriores.

No curso das diligências subsequentes, equipes policiais identificaram e localizaram os envolvidos, resultando na prisão em flagrante de 4 indivíduos, os quais foram encontrados na posse de objetos provenientes dos furtos.

Ao todo, foram recuperadas 8 bicicletas subtraídas, além de joias e relógios de ouro, sendo possível a restituição dos bens às respectivas vítimas.

As apurações evidenciaram que os investigados atuavam de forma associada, com divisão de tarefas, voltados à prática reiterada de crimes patrimoniais, sendo que parte dos objetos era comercializada ou trocada por substâncias entorpecentes.

Diante da gravidade dos fatos e da reiteração delitiva constatada, a Autoridade Policial representou pela conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.