Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Água Clara

Equipe de investigação da Delegacia de Água Clara realizou a prisão em flagrante de um homem suspeito de praticar violência doméstica contra sua companheira, no bairro Núcleo Industrial Barra Mansa.

A equipe tomou conhecimento dos fatos por meio de denúncia anônima, na qual foi informado que um casal estaria em vias de fato, sendo repassada, inclusive, a localização exata da ocorrência. Segundo o denunciante, a vítima estaria sendo agredida por seu companheiro, de 29 anos, que se encontrava em estado de embriaguez.

Diante das informações, os policiais civis deslocaram-se imediatamente ao local indicado, onde localizaram o casal em frente à residência. A vítima apresentava lesões visíveis e graves, com ambos os olhos bastante inchados e arroxeados, evidenciando agressões intensas. O autor também possuía escoriações.

Ainda segundo a vítima, o agressor, após derrubá-la ao solo, posicionou-se sobre ela e passou a desferir diversos socos e tapas em seu rosto, ocasionando graves lesões, principalmente na região dos olhos.

Ambos foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo de delito.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça a fim de ser realizada a audiência de custódia.