Policia Civil prende mulher envolvida com tráfico de drogas e fecha armazém de entorpecentes, em Costa Rica

Uma mulher foi presa por envolvimento com tráfico de drogas. O caso aconteceu em uma operação no município de Costa Rica, nesta quarta-feira (25). Segundo informações, a suspeita já havia antecedentes criminas sobre a mesma acusação. Um imóvel utilizado como armazém também foi apreendido.

Por meio de denúncias anônimas, a Policia Civil descobriu informações de uma residência utilizada como armazém de entorpecentes. Os populares informaram que o local com movimentação suspeita era comandado por uma mulher que já havia sido investigada por tráfico de drogas. Além disso, ainda comentaram sobre a possível relação da suspeita com um traficacente conhecido na cidade, atualmente preso.

Ao entrar no imóvel, os agentes econtraram 9,2kg de maconha, 121g de pasta base e 41,4g de cocaína. No local havia também uma balança de precisão, dois rolos de papel filme e uma faca com resquícios de entorpecentes.

A suspeita foi presa em flagrante por tráfico de drogas e seu celular apreendido