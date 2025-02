“Eu vou beber seu sangue”, disse homem preso por violência doméstica, em Fátima do Sul

Um homem, de 34 anos, foi preso acusado de descumprir medidas protetivas e de violencia doméstica contra a ex-namorada. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, em Fátima do Su, cidade distante 240km de Campo Grande. O autor já possuia um histórico e registros semelhantes contra ex-companheiras.

Segundo informações policias, no ultimo dia 18, a vítima realizou um boletim de ocorrência, sinalizando que o agressor havia invadido sua casa, quebrado a porta dos fundos, ameaçando com uma chave inglesa e dizendo que a mataria na frente do seu filho. Segundo a vítima, o autor afirmou: “Vou beber seu sangue, você não merece uma bala”

Em determinado momento, durant o confronto, o agressor desferiu um tapa contra o rosto da vítima. Com medo, ela fugiu com um filhos para a casa de uma amiga.

Após denuncia, uma medida protetiva foi ativada, mas o autor ainda mandava mensagens de ameaça. Diante disso, a DAM solicitou a prisão preventiva do acusado.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. O caso ainda está sendo investigado.