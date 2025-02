Homem que praticou série de furtos à residências é preso em flagrante em Ponta Porã

No último domingo (16), um dos autores de um furto à uma residência foi preso em Ponta Porã. Ele é apelidado como como “G2”, sendo um dos principais responsáveis por furtos a residências na região, com mais de 16 passagens pela polícia, em sua maioria crimes contra o patrimônio.

O furto ocorreu bairro Residencial Ponta Porã 1 e na madrugada do mesmo dia, a delegacia tomou conhecimento do crime através do registro da ocorrência, e a equipe plantonista iniciou de imediato diligências para identificação e localização dos autores.

Segundo apurado através do levantamento de imagens, os criminosos praticaram o furto, levando os objetos até uma boca de fumo e, logo após, compraram bebidas em uma conveniência na região, o que possibilitou a identificação dos autores.

Após buscas ininterruptas, no local onde os bens foram deixados, a equipe conseguiu capturar L.G.B.S. (22) que, ao avistar a viatura, tentou se esconder correndo para dentro do imóvel, sendo então capturado.

Os demais envolvidos no crime já foram devidamente identificados, e as buscas pelos paradeiros dos suspeitos continuam.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Ponta Porã. O autor foi conduzido à Delegacia da cidade.

