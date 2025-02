Champions Burger 2025 chega a Campo Grande com mais de 70 opções de hambúrgueres e entrada gratuita

Festival gastronômico acontece nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na Vila Morena – Cidade do Natal

Campo Grande se prepara para receber a segunda edição do Champions Burger, um dos maiores festivais gastronômicos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro, na Vila Morena – Cidade do Natal, reunindo mais de 70 opções de hambúrgueres e entrada gratuita para o público.

Após o sucesso da edição passada, que atraiu mais de 40 mil pessoas, o festival volta ainda mais robusto. Em 2024, a competição consagrou o Tendas Burger como campeão na categoria gourmet e o Bonfim na categoria tradicional. Agora, a disputa promete ser ainda mais acirrada, com criações inovadoras, incluindo hambúrgueres exóticos e até mesmo afrodisíaco.

Os hambúrgueres serão avaliados por um time de jurados que entendem do assunto, e no domingo à noite, será revelado o vencedor. Lembrando que esse ano, somente o gourmet vai entrar na competição.

Além dos hambúrgueres, o festival conta com uma ampla praça de alimentação, área kids e música ao vivo todas as noites. É uma ótima opção para reunir a família e os amigos e visitar.

Expectativa de recorde de público e valorização do hambúrguer no almoço

O presidente do Grupo Hamburgueiros do MS, Weslley Renovato, destaca que a expectativa para este ano é superar os números da primeira edição. “O festival está muito bem divulgado e tivemos mais tempo para que a população conhecesse nosso trabalho. Acreditamos que vamos ultrapassar o público do ano passado.”

Além da competição, a organização busca fortalecer o hábito de consumir hambúrgueres artesanais também no horário do almoço. Por isso, nos dias 22 e 23 (sábado e domingo), a praça de alimentação abrirá às 11h, garantindo que os visitantes possam desfrutar de um hambúrguer gourmet não apenas à noite.

Horários de funcionamento do Champions Burger 2025:

– Sexta-feira (21/02): 17h às 23h

– Sábado (22/02): 11h às 23h

– Domingo (23/02): 11h às 23h

O Champions Burger conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do Governo do Estado.

Para mais informações e novidades sobre o festival, acompanhe as redes sociais do evento – @hamburgueirosdoms

Agenda musical:

– Sexta-feira, João Haroldo & Betinho, e Banda V12

– Sábado, Rafa & Leo

– Domingo, João Marcos & Zé Ronaldo

Serviço:

– Local: Vila Morena – Cidade do Natal, Campo Grande/MS

– Data: 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025

– Entrada: Gratuita

Com informações de VB Assessoria de Imprensa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram