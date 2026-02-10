Homem é preso suspeito de tentativa de estupro contra ex-enteada em Coxim

Vítima procurou ajuda após relatar investidas sem consentimento dentro da residência do suspeito

Um homem de 41 anos foi preso em Coxim após ser denunciado por tentativa de violência sexual contra a ex-enteada, uma jovem de 18 anos. O caso foi registrado na tarde de ontem (9).

De acordo com o relato da vítima, ela esteve na casa do suspeito para tratar do pagamento de um bolo de aniversário encomendado para a mãe.

No local, segundo a jovem, o homem teria feito investidas físicas sem consentimento e tentou impedir que ela deixasse o imóvel. A vítima conseguiu sair do local e procurou ajuda após o ocorrido.

Após a denúncia, o suspeito foi localizado e encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como tentativa de estupro, e ele aguarda decisão judicial sobre a situação.

