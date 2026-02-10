MS abriu 1.254 empresas em janeiro de 2026; serviços concentram 78% dos novos registros

Resultado é o segundo maior já registrado para o mês; Campo Grande lidera abertura de negócios no Estado

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.254 novas empresas em janeiro de 2026, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (9) pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul). O número é o segundo maior já contabilizado para o mês de janeiro, ficando atrás apenas de um único resultado histórico para o período.

O setor de serviços concentrou a maior parte dos novos registros, com 982 empresas, o equivalente a 78,31% do total. O comércio apareceu na sequência, com 244 novas empresas (19,4%), enquanto a indústria respondeu por 28 registros, o que representa 2,23% das aberturas no primeiro mês do ano.

Entre as atividades econômicas com maior número de registros estão atividades médicas ambulatoriais, holdings e instituições não financeiras e serviços combinados de escritório e apoio administrativo, indicando predominância de negócios ligados ao setor terciário.

No recorte por municípios, Campo Grande liderou o ranking de aberturas, com 546 novas empresas registradas em janeiro. Na sequência aparecem Dourados (120), Três Lagoas (45), Corumbá (28) e Naviraí (20).

O diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos, afirmou que o resultado mantém a regularidade observada nos últimos anos. “Em janeiro de 2026, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul contabilizou 1.254 novos registros de empresas, representando o segundo maior número de aberturas no período. Com este resultado, espera-se que o crescimento econômico e o desenvolvimento do Estado impulsionem, em 2026, um novo recorde de abertura de empresas”, disse.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou dois fatores que influenciaram o resultado. “Nós tivemos dois movimentos importantes. Nessa questão da abertura a gente vê claramente uma concentração na área de serviço que é decorrente novamente da expansão do próprio processo econômico. Por um outro lado nós tivemos também avanço na questão de fusões e holdings em função da alteração da regra de tributação do ganho de capital. Então nós tivemos uma grande abertura de novas empresas de holdings voltada decorrente da própria mudança na realização”, afirmou.

Segundo Verruck, o desempenho segue uma tendência observada ao longo dos últimos anos. “Isso acontece por conta do aumento do nível de atividade econômica. Os números refletem o ambiente econômico favorável e as políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo em Mato Grosso do Sul. O Estado vem consolidando um cenário de confiança para quem quer investir e empreender. Esses resultados demonstram que MS oferece segurança jurídica, agilidade nos processos e um conjunto de ações estruturantes voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável”, concluiu.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram