Homem é preso por estuprar adolescente e fornecer bebida alcoólica a menores em Dourados

Segundo a investigação, indivíduo forneceu as bebidas alcoólicas em sua residência e depois praticou a violência sexual quando levou a adolescente em um local isolado

No último sábado (30), um homem de 36 anos foi preso em flagrante por ser suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos e fornecer bebida alcoólica a menores de idade. O indivíduo foi capturado na residência dele, no bairro Cidade Jardim, em Dourados.

O caso chegou a polícia após a vítima comparecer à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) junto com o ex-namorado para relatar o ocorrido.

Segundo a polícia, as investigações indicaram que o crime teria ocorrido na sexta-feira (29), quando o indivíduo ofereceu bebidas alcoólicas para menores de idade em sua residência e, posteriormente, levou a adolescente até um local isolado, onde teria praticado o ato sexual sem o consentimento dela.

No relato, a adolescente informou que pediu para o homem parar e disse que não queria, mas ele a ignorou e continuou com a violência sexual. Foram apreendidos pela polícia 29 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas, 21 essências de narguilé, aparelhos celulares, equipamentos de segurança e o veículo utilizado no crime.

O homem também costumava promover festas para adolescentes em suas residências, fornecendo bebidas alcoólicas e produtos de tabagismo.

O homem foi capturado pela Polícia Civil com o auxílio da Polícia Militar.Ele foi autuado por estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade e teve na audiência de custódia o flagrante convertido em prisão preventiva pelo juiz.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame sexológico. O inquérito policial prossegue para reunir todos os elementos probatórios.

