Homem vai preso por descumprir medidas protetivas ao ameaçar ex-companheira e a irmã dela com faca em Dourados

Indivíuo já tinha sido preso em flagrante por crimes

Na última segunda-feira (01), um homem de 30 anos de idade foi preso preventivamente por descumpir medidas protetivas em Dourados, O indivíduo ameaçou a ex-companheira e a irmça dela com uma faca.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica do município. Conforme às investigações, o indivíduo descumpriu medida protetiva e segundo a declaração da vítima, ele proferiu ameaças de morte em posse de arma branca.

O homem já havia sido preso em flagrante pela prática de crime envolvendo violência doméstica e, atualmente, é réu em três processos criminais.

O indivíduo foi capturado pela Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

