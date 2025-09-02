Homem vai preso por descumprir medidas protetivas ao ameaçar ex-companheira e a irmã dela com faca em Dourados

Indivíuo já tinha sido preso em flagrante por crimes
Na última segunda-feira (01), um homem de 30 anos de idade foi preso preventivamente por descumpir medidas protetivas em Dourados, O indivíduo ameaçou a ex-companheira e a irmça dela com uma faca.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica do município. Conforme às investigações, o indivíduo descumpriu medida protetiva e segundo a declaração da vítima, ele proferiu ameaças de morte em posse de arma branca.
O homem já havia sido preso em flagrante pela prática de crime envolvendo violência doméstica e, atualmente, é réu em três processos criminais.
O indivíduo foi capturado pela Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).
