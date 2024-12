homem é preso com 500 kg de maconha dentro de veículo em Maracaju

Na última terça-feira(10) um homem de 20 anos foi preso em flagrante transportando 500 kg de maconha na cidade de Maracaju.

Uma denúncia anônima informou que um veículo carregado com drogas estaria estacionado em um restaurante, localizado na MS-162. No local, os policiais encontraram o automóvel, que carregava diversos fardos de maconha na parte traseira.

Testemunhas informaram que o motorista do veículo havia abandonado o carro e seguido em direção ao município de Sidrolândia-MS em outro automóvel. Com base nessa informação, os policiais civis realizaram buscas pelo município e localizaram F.E.V., que confessou ser o responsável por escoltar o veículo com a carga de drogas.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao GARRAS, junto com os dois veículos e o entorpecente apreendido. Ele foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.