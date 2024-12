Abertura da Cidade do Natal acontece nesta sexta-feira (13) com programação especial

A festa mais bonita e esperada pelos campo-grandenses já começou com a programação nos bairros da Capital. E nesta sexta-feira, 13 de dezembro, a Cidade do Natal, localizada na Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, será reaberta oficialmente. Promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, as atividades terão início às 19 horas, em um espaço preparado para encantar o público com atrações como a Casa do Papai Noel, Presépio, Praça de Alimentação, Carrossel, entre outras atrações, funcionando diariamente até o dia 31 de dezembro.

Além de proporcionar momentos de magia e diversão, o local também será um ponto gastronômico com uma grande variedade de pratos a preços acessíveis. A tão aguardada Parada Natalina, com a presença da Família Rena, vai integrar a programação a partir deste sábado, 14 de dezembro, levando toda a alegria e magia ao público que os aguarda com ansiedade.

No dia da abertura, os visitantes terão a oportunidade de prestigiar a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, que percorrerá as ruas de Campo Grande, chegando aos altos da Avenida Afonso Pena. Ainda na noite de sexta-feira (13), o público poderá conferir apresentações musicais, como o show do Bella Dona Trio, seguido pela banda Filhos do Livres.

No sábado, 14, a programação traz, além da tradicional Parada Natalina, um show especial com a dupla Patati Patatá, com início previsto para as 20h. Já no domingo, 15, a animação fica por conta da dupla sertaneja Talles e Rafael, que sobe ao palco às 19h30.

Praça de Alimentação: Gastronomia para todos os gostos

Os visitantes poderão saborear um cardápio variado e acessível, com itens a partir de 6 reais. Entre as opções disponíveis:cupim soleado com mandioca, picanha na chapa com mandioca, batata frita, pastéis, combos de comida janponesa, tamakis variados, pokes, espetinhos, sorvete e pudim, entre outros itens, incluindo opções veganas.

Para quem prefere lanches, as opções incluem: Burger tradicional (pão, carne, queijo, bacon e molho), hot-dog simples, Sanduíche Mercadão, Choripan e Pizzas individuais.

Entre a variedade de restaurantes participantes estão: Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes, Tera Sushi, Época, Arroba, Batata no Cone, Comper, Big Festas, Pastel Noel, Pé de Vitamina e Moriá.

“Estamos muito felizes em mais uma vez abrir as portas da nossa querida Cidade do Natal, um espaço que foi cuidadosamente preparado para proporcionar momentos de alegria e encantamento para todas as famílias campo-grandenses. É uma festa que envolve toda a cidade, desde a programação nos bairros até este grande evento nos altos da Avenida Afonso Pena. Além de toda a magia natalina, com a Casa do Papai Noel, a Parada Natalina e diversas atrações, também queremos oferecer momentos especiais para celebrarmos juntos o espírito de união e renovação que o Natal nos traz, e convidamos todos para viverem essa alegria conosco até o dia 31 de dezembro”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

City Tour de Natal

Outra atração imperdível é o tradicional City Tour de Natal, que terá saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, de 13 a 30 de dezembro, exceto nos dias 16, 18, 20, 21, 23 e 25, quando o veículo estará na programação do Natal nos Bairros.

Confira a programação cultural:



16/12 – Segunda-feira

Coral das Hosanas – 19h30

17/12 – Terça-feira

Coral Canto em Campo – 19h

18/12 – Quarta-feira

Edenis Music Inspiration

Otávio Neto – 19h30

19/12 – Quinta-feira

Coral e Orquestra Adoração (IEADMS)

Maestro Paulo Silva – 19h

20/12 – Sexta-feira

Haywana – 19h30

21/12 – Sábado

Dany Cristinne – 19h30

22/12 – Domingo

Voz Mece – 19h30

23/12 – Segunda-feira

Coro Psiu (UFMS) – 19h

Coro Segunda Igreja Batista – 20h

25/12 – Quarta-feira

Erik Espíndola – 19h30

27/12 – Sexta-feira

Max Henrique – 19h30

28/12 – Sábado

Sampri – 19h30

29/12 – Domingo

Frequência Zero – 19h30

31/12 – Terça-feira

Daran Junior – 20h30

DJ BWM – 22h30

Prepare-se para viver a magia do Natal em família e celebrar essa época especial com diversão, música e uma culinária inesquecível!

Com Prefeitura de Campo Grande

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram