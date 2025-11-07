Polícia Civil prende foragidos da Justiça do Paraná e São Paulo em operação conjunta no MS

Na manhã desta sexta-feira (7), durante ação integrada, dois foragidos da Justiça dos estados do Paraná e de São Paulo forma presos. O caso aconteceu por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) em parceria com a 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, cidade distante 239 quilômetros de Campo Grande.

Durante a operação, as equipes percorreram aproximadamente 300 quilômetros, passando por cinco municípios, sendo eles, Fátima do Sul, Caarapó, Juti, Amambai e Naviraí. O objetivo da ação foi fazer levantamentos de campo para encontrar os alvos.

O primeiro homem, de 37 anos, condenado a 9 anos de prisão por extorsão, foi encontrado em uma fazenda nas proximidades de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande. Ele não resistiu à abordagem e recebeu voz de prisão no local.

Já o segundo foragido, de 39 anos, condenado por tráfico de drogas e com pena remanescente superior a oito anos, foi localizado e detido em uma propriedade rural no município de Amambai, distante 351 quilômetros da Capital.

Após o cumprimento dos mandados, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Caarapó, onde passaram pelos procedimentos legais e permanecerão à disposição da Justiça, devendo ser transferidos ao Sistema Penitenciário.