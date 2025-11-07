Operação NÁRKE V prende em flagrante dois “batedores” de organização criminosa, na Capitasl

Na manhã de quinta-feira (6), a Polícia Civil deflagrou a Operação NÁRKE V 2025, com o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, em continuidade com as investigações sobre o tráfico interestadual de drogas. A ação foi realizada por meio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

A operação foi motivada por uma apreensão anterior de 1.600 kg de maconha no município de Sidrolândia, cidade distante 71 quilômetros de Campo Grande, onde a investigação revelou a atuação de uma estrutura criminosa voltada ao transporte e distribuição de entorpecentes.

Durante as diligências, foram identificados dois indivíduos que atuavam como “batedores” da carga, responsáveis por percorrer à frente do veículo principal, alertando sobre barreiras e fiscalizações policiais.

Com base nas provas coletadas nos relatórios de investigação, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva dos envolvidos, que foi deferida e cumprida com sucesso.

A Operação NÁRKE V, coordenada pelo Ministério da Justiça, tem como objetivo combater organizações criminosas que atuam na logística do tráfico no Estado de Mato Grosso do Sul, com prejuízo estimado às quadrilhas de R$ 3,3 milhões.