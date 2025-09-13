Polícia Civil prende foragido da Justiça no bairro Vilas Boas, em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), prendeu na tarde desta sexta-feira (12) um homem de 37 anos que estava com mandado de prisão em aberto. A captura aconteceu no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

A equipe do GOI chegou até o suspeito após receber informações sobre o seu paradeiro. Com base nas denúncias, os policiais realizaram diligências até o endereço indicado, onde o foragido foi localizado e detido sem resistência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil segue atuando no cumprimento de mandados judiciais com foco na segurança e combate à criminalidade na capital.