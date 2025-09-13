Operação Gladius: Polícia Civil prende dois e apreende drogas em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil deflagrou, na tarde desta sexta-feira (12), a Operação Gladius em Ribas do Rio Pardo, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes contra a vida no município. A ação, coordenada pela Delegacia local, resultou na prisão de dois homens e na condução de um usuário de entorpecentes à delegacia para prestar depoimento.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Boa Vista, os policiais encontraram porções de drogas, dinheiro em espécie, uma balança de precisão e diversos invólucros usados para embalar entorpecentes. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante no local, acusado de tráfico de drogas. Um segundo indivíduo, usuário, foi levado para esclarecimentos.

Além disso, a operação também cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos, investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida no final de agosto. Ele foi localizado e preso.

O nome da operação, “Gladius”, faz alusão à espada romana que simboliza justiça, força e o enfrentamento ao crime.

Os dois presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular possíveis conexões com outras práticas criminosas na cidade.

*Com informações da Policia Civil