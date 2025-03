Polícia Civil prende Duas mulheres em flagrante por tráfico de drogas em Chapadão do Sul

Na noite de ontem (5), duas mulheres foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, em uma ação realizada pela Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul.

A operação foi desencadeada após denúncias anônimas sobre a venda de entorpecentes em uma residência na cidade. A equipe policial iniciou o monitoramento do local e constatou intensa movimentação, característica do comércio de drogas.

Com base nas evidências, os policiais abordaram a residência e encontraram A.L.G. (22), moradora do imóvel. Durante a busca autorizada, foram apreendidos aproximadamente 1,6 kg de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão, papel filme e outros utensílios usados no preparo e fracionamento da droga.

Ao ser interrogada, A.L.G. revelou que estava guardando o entorpecente a pedido de A.M.M.N. (30), identificada como a verdadeira proprietária da droga. Dando continuidade à operação, a equipe localizou A.M.M.N., que confessou ser a responsável pela substância apreendida.

As duas mulheres foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil reafirma seu compromisso no combate à criminalidade e destaca a importância das denúncias anônimas feitas pela população.

