Motociclista morre após colidir com caminhonete na MS-386, em Japorã

Na manhã de quarta-feira (5), Martin Escalada, de 35 anos, perdeu a vida ao ser atingido por uma caminhonete enquanto atravessava a rodovia MS-386, em Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande. Ele estava sem capacete no momento do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da Toyota Hilux contou à Polícia Militar que estava trafegando pela rodovia quando foi surpreendido por Martin, que saiu de uma estrada de acesso ao clube de laço e atravessou a pista. O agricultor acredita que a vítima não percebeu seu veículo. Antes de cruzar a estrada, Martin cumprimentou uma mulher que estava entrando com sua moto na via pela qual ele estava saindo.

O acidente ocorreu de forma repentina. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. Com a colisão, Martin foi lançado para fora da pista e caiu às margens da rodovia.

