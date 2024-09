Polícia Civil prende dois homens por homicídio em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Julio Cezar Estigarribia Pereira, ocorrido no dia 22 de setembro de 2024, no bairro Harrison de Figueiredo, em frente a uma conveniência, na Rua Vereador Neto Melo.

As investigações levaram os policiais até um imóvel onde a arma do crime e a moto utilizada estariam escondidas. Após rastrear o local, os investigadores descobriram que a arma havia sido levada para a região do distrito da Picadinha, zona rural de Dourados. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais identificaram que o responsável por guardar a arma era um integrante de uma facção criminosa, com alto grau de envolvimento no grupo.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, durante a operação, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais após um breve acompanhamento. No interior da residência, os agentes encontraram outro homem, além da arma de fogo utilizada no crime, munições e a motocicleta, também envolvida no homicídio.

Os suspeitos, identificados como R.R.M., de 25 anos, e V.B.B., de 18 anos, confessaram que, além de estarem na posse da arma e da moto, foram os responsáveis pela execução do crime. Na residência, a polícia também encontrou vestígios das roupas utilizadas no dia do homicídio, que haviam sido queimadas.

R.R.M., conhecido dentro da organização criminosa como “Doutor Missionário”, afirmou ser originário de Ponta Porã e ter a missão de executar pessoas decretadas pela facção. Ele, juntamente com V.B.B., foi preso pelo crime previsto na lei de armas e interrogado sobre sua participação no homicídio de Julio Cezar.

A Polícia Civil segue investigando o caso e a ligação dos suspeitos com a facção criminosa, enquanto os detidos permanecem à disposição da Justiça.

