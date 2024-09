Homem é condenado a 9 anos de prisão por participação em assassinato no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande

Sérgio Arruda Gonçalves foi condenado a nove anos de prisão pela morte de Everton Alexandre Farinha dos Santos, de 35 anos, em um julgamento realizado na quinta-feira (26) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande. O crime aconteceu no dia 8 de abril de 2022, no bairro Jardim das Macaúbas, e foi considerado homicídio doloso qualificado por motivo torpe.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a participação de Sérgio no assassinato, embora tenha sido acolhida a tese de sua menor importância no crime. Ele foi responsável por monitorar a vítima e enviar sua localização no dia do assassinato. A pena foi fixada pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que determinou que o réu cumpra a sentença em regime fechado.

O crime

Everton Alexandre foi morto após ser baleado em frente a uma oficina mecânica, localizada na Rua do Patrocínio, Jardim das Macaúbas. Segundo testemunhas, uma dupla em um veículo Gol passou atirando contra a vítima. Everton, que tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, tentou se proteger atrás de um carro, mas foi atingido pelos disparos. Além disso, uma mulher foi atropelada quando os atiradores deram ré no veículo.

No local do crime, a polícia recolheu pelo menos 12 cápsulas de arma de fogo. A investigação apontou que Everton vinha sendo ameaçado desde novembro de 2021, após se envolver em uma briga em um estabelecimento comercial no bairro Moreninha III. Sua mãe relatou à polícia que ele recebia ameaças constantes de um homem que frequentemente passava em frente ao local de trabalho de Everton.

O ataque a Everton foi captado por uma câmera de segurança de uma loja próxima à oficina. O áudio da gravação revela o som de vários disparos consecutivos, indicando a brutalidade do atentado. Segundo as investigações, os atiradores chegaram à oficina em um Gol branco. Everton, acreditando que se tratava de clientes, se aproximou do carro, mas ao perceber que os ocupantes estavam armados, pediu à mãe que chamasse a polícia. Um dos assassinos, sem descer do carro, começou a disparar contra a vítima.

Everton ainda tentou se esconder, mas foi atingido e morreu próximo ao portão de entrada da oficina. Durante a fuga, os criminosos atropelaram Everton e sua tia, que tentava socorrê-lo. Em seguida, abandonaram o carro e fugiram a pé. Pouco depois, roubaram outro veículo e se envolveram em um acidente, momento em que jogaram as armas em um matagal antes de desaparecerem.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar conseguiu localizar as armas usadas no crime, avançando nas investigações que levaram à condenação de Sérgio Gonçalves. A polícia ainda trabalha para capturar outros envolvidos no assassinato.

