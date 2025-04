Condenado por estupro de vulnerável praticado em 2008 é preso em Coxim

Nesta terça-feira (22), um homem de 50 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável no ano de 2008 na cidade de Coxim. O criminoso foi capturado na árera rural da cidade.

O foragido foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável e teve o mandado de prisão também expedido na cidade de Itiquira, no Mato Grosso.

A vítima tinha 12 anos de idade no ano de 2008. O crime foi denunciado na Delegacia da Mulher de Coxim, no ano de 2013, quando a adolescente contou sobre os abusos que continuaram até seus 17 anos, quando já viviam na cidade de Água Clara.

Com a suposta localização, a equipe da DAM realizou a captura do sentenciado nesta manhã. A prisão foi realizada Delegacia de Coxim.

