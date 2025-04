No CMO, Eduardo Riedel exalta trabalho do Exército na segurança pública de MS

Encontro contou com diversas autoridades, incluindo o Chefe do Estado-Maior do Exército

Durante o Encontro Institucional do CMO (Comando Militar do Oeste), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) destacou a importância da parceria entre as Forças Armadas e o Executivo para a garantia das políticas públicas de segurança do Estado. O evento aconteceu ontem (22), no auditório do CMO, e contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o General do Exército Richard Fernandez, Chefe do Estado-Maior do Exército (Ch EME).

De acordo com Riedel, esse diálogo entre as instituições traz muitos benefícios para Mato Grosso do Sul e para o desenvolvimento da sociedade, inclusive em quesitos econômicos, já que a garantia de segurança é, quase sempre, um dos requisitos decisivos quando investidores, especialmente os internacionais, optam por trazer recursos e fazer negócios com alguma cidade ou estado.

“É importante que a sociedade civil conheça as ações do Exército, que foram claramente expostas pelo general. Essa parceria entre a nossa Secretaria de Segurança e o Exército é muito relevante, porque isso ajuda, e muito, em caráter social e econômico, garantindo toda a estrutura de investimentos, o que passa mais tranquilidade para os investidores. Pode parecer que são coisas distintas, mas não são: a segurança é um item que muitos dos investidores estrangeiros, que colocam número expressivos aqui e geram renda e emprego para o estado, levam em consideração. A segurança é um fator decisório para muitos que vêm para cá”, destacou durante a entrevista coletiva concedida após o evento.

Outro exemplo citado em relação à importância da parceria do Estado e o Exército foi a guarnição das fronteiras brasileiras, especialmente para o combate ao narcotráfico. De acordo com o general Richard Fernandez, o Exército em MS tem investimentos e atividades constantes – como a Operação Ágata, para conter a passagem de drogas na divisa entre cidades sul-mato-grossenses e paraguaias, tendo, inclusive, operações conjuntas com Segurança Pública do país vizinho.

O general elogiou a atuação do Comando Militar do Oeste e, destacou a relevância do trabalho desenvolvido pela corporação, que está situada em uma faixa de fronteira sensível, citando o SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras) – projeto do Exército Brasileiro que tem o objetivo de fortalecer a atenção nas fronteiras, garantindo a soberania nacional.

“Nós temos 17 mil km de faixa de fronteira, das quais 5 mil estão em MS e mais de 2,5 mil km fazem parte da área mais sensível, que está justamente sob o comando do CMO. Isso merece muita atenção, tanto que o Sisfrom começou por MS, na 4ª Brigada, na área de Dourados. A ameaça existe, então, a tecnologia, a inovação e os recursos precisam estar voltados para cá, finalizou.

Além de explanar sobre os investimentos em segurança, o Chefe do Estado-Maior ainda expôs as mais diversas frentes de atuação do Exército Brasileiro, detalhando a expertise de cada departamento, qual o tamanho do orçamento e quais os planos para investimento em mais tecnologias, armamentos e ações que garantam ainda mais a soberania no território brasileiro.

Além de Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha também esteve presente durante palestra do general.

