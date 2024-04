Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas em Batayporã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Batayporã, realizou na manhã deste sábado, (13), o cumprimento de dois mandados de prisão de um casal. Segundo consta, ao longo de 2023, a investigada, de 26 anos, teria sido alvo de duas prisões em flagrante e um indiciamento por crime de tráfico de drogas, estando, até momento, em liberdade mediante monitoramento eletrônico (tornozeleira).

Ocorre que, sobrevindo o descumprimento em relação ao uso do equipamento, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul representou pela prisão preventiva da investigada, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, sendo cumprido, nesta oportunidade, pela Polícia Civil. O convivente da investigada também estava com mandado de prisão em aberto, sendo capturado junto com ela.

A Polícia Civil conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o telefone/whatsapp de contato para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268.

