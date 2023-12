Polícia Civil prende acusado de participar de “tribunal do crime” que resultou em carbonização de vítimas na capital

Na última quarta-feira, 20 de dezembro, a Polícia Civil de Coxim, Mato Grosso do Sul, efetuou a prisão de D.G.S.F., de 27 anos, apontado como foragido e acusado de participar de um brutal “tribunal do crime”. O episódio, ocorrido em 24 de julho de 2023, chocou a população local, quando duas pessoas foram encontradas carbonizadas no porta-malas de um veículo em uma rua de terra no bairro São Conrado, em Campo Grande.

A ação que levou à prisão de D.G.S.F. foi conduzida pelas equipes da 1ª Delegacia de Coxim, que localizaram o suspeito na residência de parentes. O acusado estava com um mandado de prisão em aberto e foi encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O caso

De acordo com informações obtidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, as vítimas do brutal crime desempenhavam papel crucial no tráfico de drogas entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. O homicídio ocorreu após as vítimas terem supostamente trocado tabletes de cocaína de uma facção criminosa por gesso, configurando uma traição aos interesses do grupo.

O “tribunal do crime” é uma prática notória entre facções criminosas, onde supostos traidores são submetidos a julgamentos sumários, muitas vezes resultando em penas de morte. No caso em questão, as vítimas foram sentenciadas à morte após serem descobertas em suas atividades ilícitas. O desfecho do julgamento foi a carbonização das vítimas, cujos corpos foram encontrados no porta-malas de um veículo abandonado.