Três Lagoas anuncia parceria e pode ter voos diretos para São Paulo e Campo Grande

Em uma reunião realizada na quarta-feira (20), o Prefeito de Três Lagoas Angelo Guerreiro, acompanhado do Secretário de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado, Hélio Peluffo, anunciou importantes avanços no que diz respeito à administração do Aeroporto Plínio Alarcon.

O Governador Eduardo Riedel autorizou a celebração de um convênio entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, visando à transferência da gestão do Aeroporto Plínio Alarcon para o Governo Estadual.

Esta parceria tem como objetivo impulsionar investimentos, promover a manutenção adequada das instalações e incentivar a ampliação das rotas aéreas, ligando Três Lagoas a destinos como São Paulo e Campo Grande.

Com a administração estadual assumindo a responsabilidade pelo aeroporto, espera-se um aumento significativo nos investimentos destinados ao local. Isso resultará em benefícios não apenas para os serviços oferecidos, mas também para as empresas aéreas e, consequentemente, para a população local.

A transferência da administração do Aeroporto Plínio Alarcon para o Governo do Estado é parte de uma iniciativa mais ampla, que já contemplou a administração de outros três aeroportos no interior do Estado. O convênio, que está em fase de elaboração, tem a expectativa de ser celebrado até meados de 2024.

Uma das principais vantagens desse processo será a economia para os cofres municipais, uma vez que as despesas relacionadas à manutenção do aeroporto serão assumidas pelo Governo do Estado. O convênio também assegura aos empresários locais a continuidade dos investimentos em hangares, proporcionando um ambiente favorável ao desenvolvimento de construções privadas.