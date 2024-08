Polícia investiga morte de recém-nascido jogado em fossa em Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande está investigando a morte de um recém-nascido após a mãe relatar que, ao entrar em trabalho de parto, percebeu que o bebê estava morto e decidiu jogá-lo em uma fossa. O caso foi registrado na noite de terça-feira (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe, que não teve sua identidade divulgada, procurou a maternidade Cândido Mariano, localizada no Centro de Campo Grande, em busca de socorro. A psicóloga do hospital, ao atender a paciente, suspeitou que ela tivesse sofrido um aborto e acionou a Polícia Militar.

A mulher contou aos policiais que, há mais de 20 dias, entrou em trabalho de parto na chácara onde mora. Segundo o relato, ela sentiu fortes dores e, ao sentar no vaso sanitário, houve a expulsão do feto e da placenta, que já apresentavam sinais de morte, com “cor arroxeada e cheiro muito forte”, conforme consta no boletim de ocorrência. Em seguida, a mãe jogou o corpo do recém-nascido em uma fossa.

A situação foi registrada na delegacia como “aborto provocado pela gestante com ou sem consentimento”. A mulher permanece sob cuidados médicos no hospital, enquanto as autoridades conduzem as investigações para esclarecer os detalhes do caso.

