Casa da saúde inicia nesta quarta-feira atendimentos em novo local

Localizada no Centro da Capital, unidade fica a três quadras da Praça Ary Coelho

O novo local de atendimento da Casa da Saúde foi inaugurado. O endereço, localizado na rua Dom Aquino, 1789, fica a três quadras da Praça Ary Coelho, região central com o maior fluxo de ônibus de Campo Grande. Além da mudança, outra novidade para os pacientes é alteração no atendimento. A solenidade contou com a presença do Governador do Estado, Eduardo Riedel, e do secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, que realizaram o anúncio. O atendimento no local retorna hoje (21) a partir das 7h às 16h, com distribuição de senhas no período matutino, das 7h às 10h, e das 13h às 15h, no vespertino.

Com 7.500 pacientes cadastrados no Estado, a Casa da Saúde realiza de 350 a 400 atendimentos por dia. A nova estrutura, ansiada por mais de 6 meses, foi inaugurada na tarde de terça (20). No local, foram instalados diversos ares-condicionados e novos móveis, buscando por um atendimento confortável e eficiente, além de contar com uma estrutura inclusiva. “Um espaço absolutamente central, com muita disponibilidade de transporte público, de estacionamento para veículos, central também, onde as pessoas podem sair daqui e ter acesso a diferentes pontos de deslocamento. É um espaço confortável, de fácil acesso e vem se modernizando”, destacou o Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Além do novo endereço, um novo modelo de atendimento é proposto no local: haverá a distribuição de senhas, mas, durante o atendimento individual, o mesmo servidor que dará assistência ao paciente já fará também a dispensa dos remédios. Assim, diminui um passo no atendimento que, anteriormente, contava com a etapa da farmácia. Além do programa “Remédio em Casa”.

“Ao atender mais de 7.500 inscritos da Capital, encontramos diversas formas de atender a população. Desde o programa Remédio em Casa, que é uma inovação, uma mudança de paradigma cada vez mais presente na vida das pessoas, até o agendamento, que facilita a vida das pessoas que vêm aqui. O tempo médio de espera não está ultrapassando 30 minutos, e isso é muito importante”, salienta o governador.

Remédio em Casa

Desde 2022, o programa “Remédio em Casa” é uma iniciativa do governo de entrega de medicamentos gratuitos para pacientes do Sus (Sistema Único de Saúde), como um delivery, cujo intuito é facilitar a vida de pacientes que não podem ir até o local. O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, explica como realizar o cadastro. “É um contrato que o Governo do Estado tem com uma empresa terceirizada que realiza a entrega dos medicamentos no domicílio do paciente. Para isso basta que ele, ao vir a casa da saúde, solicite que a medicação dele seja entregue em casa. Ele preste o cadastro, renova o seu cadastro, garantindo que o endereço esteja previsto”, disse.

O programa tem mais de 130 tipos de medicamentos ofertados pelo Sus cadastrados para entrega, com expectativa de ampliar a quantidade. “O Governo do Estado já está reavaliando a possibilidade de ampliar o número de medicamentos a serem entregues”, conclui o secretário.

Relembre

Em 27 de setembro de 2023, a Casa de Saúde iniciou atendimentos de emergência no Centro de Convenções Albano Franco. A mudança, até então provisória, durou mais seis meses e virou alvo de reclamação de alguns pacientes, por calor e outros fatores relacionados à estrutura local. Anteriormente, o serviço de saúde estava localizado no Bairro Cabreúva, no mesmo espaço onde funcionava a Escola Estadual Riachuelo. Após o incêndio ocorrido em 2022, que danificou a estrutura do espaço, seus atendimentos foram interrompidos. Eduardo Riedel comenta sobre o ocorrido e ressalta que o propósito do governo durante o período foi manter o atendimento. “Estávamos enfrentando uma situação difícil na Casa da Saúde, e tivemos que encontrar rapidamente uma solução. Aí, improvisamos, mas o nosso principal objetivo era não deixar o atendimento falhar, cair, ou deixar de atender as pessoas”, afirma.

