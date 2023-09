Quase 13 toneladas de entorpecentes são incinerados em Dourados

Foram incinerados na tarde de hoje (19), aproximadamente 12,9 toneladas de drogas, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), esta é a quinta incineração de entorpecentes realizada neste ano.

Segundo a Polícia Civil, a incineração aconteceu em uma farinheira do município.

Neste ano, foram 52,6 toneladas de entorpecentes incinerados em 2023.

Além do DOF, agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) auxiliaram na operação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.