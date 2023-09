Homem é preso transportando 60 quilos de cocaína em estepe de caminhonete

Um homem que não teve identidade revelada pela polícia, foi preso na noite de ontem (18), transportando 60 quilos de cocaína, em uma caminhonete S10, na BR-463, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Em entrevista ao Ligados na Notícia, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Waldir Brasil, relatou que os agentes realizavam uma fiscalização, quando abordaram um veículo guincho, que transportava a S10.

Durante a conversa, o motorista disse aos policiais que pegou a caminhonete em Deodápolis e que deixaria em uma oficina de Ponta Porã.

Desconfiados da informação, os policiais realizaram uma vistoria e encontraram 60 quilos de cocaína no estepe da caminhonete.

Diante do flagrante, o rapaz recebeu voz de prisão. Ele e o veículo, juntamente com os entorpecentes foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

