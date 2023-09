MS será palco de evento que discutirá centros de inteligência

De 4 a 6 de outubro, no Centro de Convenções de Bonito, por meio do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul (CIJEMS) e da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), o Tribunal de Justiça de MS promoverá o II Encontro dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário.

O evento, que tem o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e a parceria do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), destina-se a magistrados, assessores, assistentes de gabinete, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados e público externo.

Durante os três dias de encontro serão abordados, dentre outros temas, o pensamento sistêmico para a solução de problemas complexos, a gestão de precedentes, políticas públicas de prevenção à litigância predatória e à litigância repetitiva, bem como práticas de cooperação entre os diversos Centros de Inteligência do país.

A abertura do II Encontro dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário está marcada para começar às 19 horas do dia 4 de outubro. Somando-se às diversas apresentações realizadas por magistrados da Justiça Federal, do Trabalho e Estadual, haverá várias oficinas para debater e aprofundar os assuntos levantados pelos expositores.

