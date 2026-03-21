Polícia Civil incinera mais de 6 toneladas de drogas em Sidrolândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Sidrolândia, realizou a incineração de 6 toneladas e 702 quilos de drogas apreendidas em operações policiais. A destruição do material entorpecente ocorreu nas dependências do Frigorífico JBS, em Sidrolândia, local devidamente autorizado para a realização do procedimento, seguindo as normas legais e sanitárias vigentes.

A incineração foi coordenada pelo delegado de polícia Edemilson José Holler, com a participação de equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, representada pelo Sargento Thierry, e da Vigilância Sanitária do município, sob a chefia de Carselia Gracioli, que acompanhou todo o procedimento para garantir o cumprimento das exigências de saúde pública e segurança.

Os entorpecentes incinerados são provenientes de apreensões realizadas em ações de combate ao tráfico de drogas na região, e já haviam sido periciadas e autorizadas judicialmente para destruição. O ato de incineração integra as medidas legais destinadas à retirada definitiva de circulação de substâncias ilícitas, reforçando o trabalho das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas e na proteção da sociedade.

A Promotora de Justiça Daniele Sampieri foi previamente comunicada sobre o procedimento, mas não pôde comparecer em razão de compromisso institucional relacionado a evento do GACEP.

A Polícia Civil destaca que ações como esta demonstram a efetividade do trabalho integrado entre as instituições de segurança pública e os órgãos de fiscalização, contribuindo para a repressão qualificada ao tráfico de drogas no município de Sidrolândia e em toda a região.